Pezzella ed un futuro diviso tra rinnovo ed addio. Napoli e Roma pronti ad offrire 15 milioni

Undici finali e poi il bivio decisivo dopo quattro anni come perno della formazione viola e poi capitano nel segno di Davide Astori. A fine stagione German Pezzella, prossimo ai 30 anni, potrebbe lasciare la Fiorentina non prima però di aver portato a termine la sua ultima missione. Quella più importante: portare la squadra il prima possibile alla conquista della salvezza. Un gol alla prima presenza contro lo Spezia dopo un infortunio, alcuni errori di troppo, la gara col Parma da assoluto protagonista, rumors di partenza a ogni finestra di mercato e il contratto che segna come scadenza la data di giugno 2022. Pradè ammette di aver ricevuto un’offerta dal suo agente, Pezzella che sui social manda un messaggio chiaro per smentire qualsiasi voce d’addio e ricondurre agli acciacchi fisici il perchè della sua iniziale esclusione dai convocati.

In questi mesi però la situazione relativa al rinnovo di contratto non si è sbloccata, da nessuna parte la si voglia vedere. Con l’imminente scadenza nel 2022, la prossima diventa l’ultima finestra di mercato possibile per accontentare sia il club che il giocatore nel caso entrare le parti pensassero a un addio. Se fino a qualche mese fa c’era il Milan in prima fila, adesso stanno avanzando Napoli e Roma. I due club starebbero pensando di formulare un’offerta vicina ai 15 milioni di euro. Lo riporta Repubblica oggi in edicola.

