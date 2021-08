TMW, Pezzella, il Betis ha presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina: nuovi contatti registrati

Il Betis fa sul serio per German Pezzella. Come scrive TMW, i biancoverdi avrebbero già presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per riportare a Siviglia il centrale della Nazionale argentina. Le ultime ore hanno registrato nuovi contatti fra le parti, col club andaluso a caccia di un giocatore d’esperienza per blindare la retroguardia e il profilo del classe ’91 che piace non poco.

