Copa America, l’Argentina brilla nella notte contro l’Ecuador. Gonzalez e Pezzella titolari, out Quarta

L’Argentina brilla nella notte: 3-0 contro l’Ecuador grazie ad una prestazione superba del suo capitano Lionel Messi. Adesso, sarà semifinale per gli uomini guidati dal ct Scaloni dove troveranno la Colombia di Cuadrado. Per quanto riguarda i Viola, Pezzella ha guidato la difesa Albiceleste per tutta la gara, Nico Gonzalez, invece, ha giocato largo a sinistra nel tridente con Messi e Lautaro fino al 83′. Out Martinez Quarta.

