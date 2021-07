CorSport, Biraghi, la Roma lo vuole: si può chiudere in prestito con diritto di riscatto fissato 6 milioni

La Roma sta cercando un sostituto di Spinazzola dopo il suo infortunio. Non stanno cercando un top player ma un giocatore in grado di sostituirlo, affidabile. Un nome è sicuramente quello di Cristiano Biraghi. Non è nella lista degli incedibili, potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

