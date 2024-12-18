Pezzella rivela: "Il futuro? Mi attira l'idea di diventare allenatore. Voglio restare legato al calcio"

La rivelazione dell'ex capitano della Fiorentina sui progetti futuri: "Se allenerò in futuro? L'idea mi attira

L'ex capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha rilasciato un'intervista a Infobae, dove ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando la sua volontà di legarsi ancora al calcio in modo diverso e con una nuova prospettiva. Queste le parole dell'ex viola ed attuale difensore del River Plate:

"Diventare allenatore in futuro? È qualcosa che mi attira. Mi piace molto guardare il calcio. Quando uno termina la carriera, poi vede in che modo vuole restare legato al calcio. Ma è qualcosa che mi piace"

A causa di un ritardo del volo, la conferenza stampa della Fiorentina è posticipata a dopo le ore 21

https://www.labaroviola.com/a-causa-di-un-ritardo-del-volo-la-conferenza-stampa-della-fiorentina-e-posticipata-a-dopo-le-ore-21/281441/