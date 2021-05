Verso la Lazio, Martinez Quarta chiede spazio, Iachini può metterlo al posto di Pezzella

La Lazio ha due attaccanti molto veloci come Immobile e Correa, per questo Martinez Quarta potrebbe essere un’idea. Con Prandelli il suo cammino era stato in crescendo. Con Iachini ha giocato un po’ meno. Quarta è pronto e determinato a dare una mano alla Fiorentina in questo finale. Sicuramente sarà una delle certezze del prossimo anno. Martinez Quarta aspetta solo una chiamata per rispondere presente. Toccherà poi al tecnico viola valutare se cambiare o meno. Pezzella è ancora davanti ma chissà. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, COMMISSO RESTA A FIRENZE, TORNERÀ NEGLI USA SOLO QUANDO LA FIORENTINA SARÀ SALVA