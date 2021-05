La Fiorentina prima di programmare tutto deve essere sicura di restare in Serie A. Anche il presidente Rocco Commisso non tornerà negli USA finché la Fiorentina non raggiungerà la salvezza matematica. Non rientrerebbe nel suo stile lasciare la Viola proprio ora. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, MILENKOVIC-FIORENTINA SARÀ ADDIO. C’È L’INTER SUL DIFENSORE, PUÒ RESTARE IN SERIE A