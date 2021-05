Gazzetta, Milenkovic-Fiorentina sarà addio. C’è l’Inter sul difensore, può restare in Serie A

Inter, massima attenzione sulle possibili “occasioni”. Una si queste porta a Firenze, dove c’è in uscita Nikola Milenkovic, 23 anni, nazionale serbo, già 118 partite in A con 11 reti, un contratto in scadenza nel 2022. Un saluto quello di ieri? Possibile. Giovane ma esperto conoscitore dei meccanismi della difesa a te, Milenkovic è sul taccuino di Ausilio e Marotta da diverso tempo e quest’estate potrebbe essere quella giusta per tentare l’affondo. Il serbo reputa finita la sua avventura in viola e vuole giocare la Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

