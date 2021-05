Milenkovic e Pezzella, futuro ancora in bilico: l’ultima parola sarà di Gattuso

Il futuro di German Pezzella e Nikola Milenkovic non è ancora deciso ed è logico che su di loro si rincorrano ipotesi. Può darsi che se ne vadano entrambi così da finanziare il mercato della Fiorentina nella costruzione della nuova squadra ma ci sta anche che se ne vada uno solo o nessuno dei due: l’ultima parola sarà di Gattuso. Milenkovic? La Fiorentina dopo aver tentato la via del rinnovo senza esito vuole trenta-trentacinque milioni per cederlo che pochi non sono di questi tempi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

