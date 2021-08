CorSport, Milenkovic può restare e rinnovare. Pezzella? È lui l’indiziato a lasciare l’Italia

In casa Fiorentina per Nikola Milenkovic si può riaprire il dialogo per capire se possono esserci i presupposti per un prolungamento. L’obiettivo è evitare la beffa dello svincolo. Pezzella invece lo vuole il Betis Siviglia. I viola non lo liberano a zero ma sembra lui l’indiziato più vicino a lasciare l’Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

