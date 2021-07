Cor Fio, Pezzella resterà soltanto se centrale nel progetto, la Fiorentina punterà su Quarta

Il Corriere Fiorentino riporta che German Pezzella, dopo la vittoria della Coppa America con l’Argentina, si sta godendo qualche giorno di vacanza e al rientro parlerà sia con Italiano che con la società. Per restare il difensore vuole sentirsi centrale nel progetto tecnico – si legge – altrimenti chiederà di partire. La sensazione è che per la Fiorentina, non sia intoccabile. Anche perché l’idea è quella di lanciare una volta per tutte il suo connazionale Quarta.

LEGGI ANCHE ITALIANO: “IL PROSSIMO CENTROCAMPISTA CHE SI ABBASSA E NON PRESSA LO VOLO IN TRIBUNA CON I GIORNALISTI”