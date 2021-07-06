CorSport, Pezzella, prima l'incontro con Italiano poi rinnovo, cessione o scadenza naturale del contratto

Pezzella, il suo futuro è ancora tutto da decidere: tre le possibilità

Le strade della Fiorentina e di Pezzella si sarebbero separate. Ci sta, è possibile, siamo soltanto all'inizio di luglio, ma nulla è stato deciso. Chissà che anche Vincenzo Italiano non lo inserisca tra gli elementi-cardine del suo progetto di nuova Fiorentina. C'è la questione contratto da risolvere. Il 2022 è lì e se finora del rinnovo non se n'è fatto niente, il club viola ha tre scenari di fronte, ma su uno solo può davvero intervenire: ovviamente rinnovare (ma ci vuole filo sì del calciatore), cederlo, accettare di andare alla scadenza naturale del rapporto fissando un obiettivo comune nell'interesse della Fiorentina. Tre scenari al momento tutti ugualmente possibili, che saranno affrontati on appena Pezzella tornerà a Firenze. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

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