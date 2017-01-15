Sanchez: "Noi nella storia? Vogliamo scrivere altre pagine importanti. Ora dobbiamo risalire in classifica"

So che la partita contro Juventus è molto importante qui, avevamo una pressione in più. Mi trovo bene in difesa

Le parole di Carlos Sanchez nel postpartita di Fiorentina-Juventus: "Abbiamo fatto in campo tutto quello che abbiamo fatto in settimana, abbiamo messo grande pressione per cui penso che la vittoria sia giusta. Noi nella storia? È una buona cosa, speriamo di continuare a scrivere pagine importanti. So che vincere contro la Juve è una cosa molto bella qui: avevamo una pressione in più per questa gara, abbiamo iniziato bene il 2017 con la vittoria col Chievo con qualche difficoltà, oggi è stata tutta un’altra partita. Vogliamo finire bene in questo campionato, vogliamo risalire in classifica. Io in difesa? Non è la prima volta che ci gioco, mi sono trovato bene: la cosa più importante per me è che la squadra vinca e che la Fiorentina risalga in classifica".