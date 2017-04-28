Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..."
Intervistato dall'agenzia Efe, Carlos Sanchez ha parlato del suo anno in viola: "Qui sto bene, amo Firenze e la sua gente. Sono cresciuto in una città di calcio e l'ho sempre seguito e giocato. Idoli?...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2017 17:00
Intervistato dall'agenzia Efe, Carlos Sanchez ha parlato del suo anno in viola: "Qui sto bene, amo Firenze e la sua gente. Sono cresciuto in una città di calcio e l'ho sempre seguito e giocato. Idoli? Dico Batistuta, ma anche Higuita, Trezeguet, Zamorano, Valderrama...oggi però mi ispiro a Kanté".