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Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..."

Intervistato dall'agenzia Efe, Carlos Sanchez ha parlato del suo anno in viola: "Qui sto bene, amo Firenze e la sua gente. Sono cresciuto in una città di calcio e l'ho sempre seguito e giocato. Idoli?...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2017 17:00
Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Intervistato dall'agenzia Efe, Carlos Sanchez ha parlato del suo anno in viola: "Qui sto bene, amo Firenze e la sua gente. Sono cresciuto in una città di calcio e l'ho sempre seguito e giocato. Idoli? Dico Batistuta, ma anche Higuita, Trezeguet, Zamorano, Valderrama...oggi però mi ispiro a Kanté".

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