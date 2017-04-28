Sanchez: "Qui sto bene, amo Firenze. Mi ispiro a Kanté, ma Bati..."

Intervistato dall'agenzia Efe, Carlos Sanchez ha parlato del suo anno in viola: "Qui sto bene, amo Firenze e la sua gente. Sono cresciuto in una città di calcio e l'ho sempre seguito e giocato. Idoli?...

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2017 17:00

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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