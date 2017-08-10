Più e meno: male i terzini, Sanchez macchinoso. Bene i nuovi, sorprese Rebic e Mati, pilastro Chiesa

Ecco i più ed i meno di Labaroviola.com per la gara di stasera contro la Pistoiese, finita 3-0 per i viola.Più:Rebic: Più rapido, più in forma, più in palla del resto del gruppo. Sgasa e dribbla che è...

Ecco i più ed i meno di Labaroviola.com per la gara di stasera contro la Pistoiese, finita 3-0 per i viola.

Più:

Rebic: Più rapido, più in forma, più in palla del resto del gruppo. Sgasa e dribbla che è un piacere, confeziona assist e segna un gran gol. Giocatore ritrovato?

Chiesa: nulla da dire. Impegno, costanza, dedizione. E classe, certo. Si guadagna un penalty ed affastella occasioni pericolose, prima di lasciare spazio a Benassi.

I nuovi: Eysseric e Benassi. Il francese piazza subito il primo centro senza fare storie, svaria e distribuisce lampi di classe cristallina; l'italiano non fa in tempo a disfare le valige che è già in campo, da esterno: corre, contrasta, prova il tiro. Bene, anzi Benassi.

Mati: nuovo acquisto anche lui? Si muove a fisarmonica tra le linee, si fa dare la palla, mostra quella qualità nel tocco palla di cui la viola sente un grande bisogno.

Meno:

I terzini: Maxi Olivera e Tomovic, non ci siamo. Ma, in fondo, non c'eravamo mai stati, forse. Incerti in fase difensiva - anche contro avversari di Lega Pro - poco propositivi in chiave propulsiva. Urge rinforzo a sinistra. Per il resto appigliarsi a Bruno Gaspar.

Il duo Cristoforo-Sanchez: non una grande serata. Macchinosi, lenti, deprivati di ogni spunto. Sono meglio di così, e lo sanno anche loro.