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Pedullà: “Trattativa avviata tra WBA e Fiorentina per Carlos Sanchez

Carlos Sanchez è pronto a lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore il West Bromwich Albion ha avviato una trattativa con il club viola per il centrocampista colombiano classe 1986, reduce dall’esperie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 22:48
Pedullà: “Trattativa avviata tra WBA e Fiorentina per Carlos Sanchez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Carlos Sanchez è pronto a lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore il West Bromwich Albion ha avviato una trattativa con il club viola per il centrocampista colombiano classe 1986, reduce dall’esperienza in prestito all’Espanyol. Per Sanchez si tratterebbe di un gradito ritorno in Inghilterra dopo l’avventura con la maglia dell’Aston Villa.

fonte: AlfredoPedullà.com

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