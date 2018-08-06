Pedullà: “Trattativa avviata tra WBA e Fiorentina per Carlos Sanchez
Carlos Sanchez è pronto a lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore il West Bromwich Albion ha avviato una trattativa con il club viola per il centrocampista colombiano classe 1986, reduce dall’esperie...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 22:48
Carlos Sanchez è pronto a lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore il West Bromwich Albion ha avviato una trattativa con il club viola per il centrocampista colombiano classe 1986, reduce dall’esperienza in prestito all’Espanyol. Per Sanchez si tratterebbe di un gradito ritorno in Inghilterra dopo l’avventura con la maglia dell’Aston Villa.
fonte: AlfredoPedullà.com