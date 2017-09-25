La mezza rivincita di Carlos Sanchez: riserva sì, ma Pioli è avvisato

Carlos Sanchez si prende una...mezza rivincita. Così scrive La Nazione oggi. Il colombiano, chiamato a sostituire un pilastro come Badelj, ha mostrato una buona intesa con Veretout. Non solo: non si è...

Carlos Sanchez si prende una...mezza rivincita. Così scrive La Nazione oggi. Il colombiano, chiamato a sostituire un pilastro come Badelj, ha mostrato una buona intesa con Veretout. Non solo: non si è fermato un attimo, ha smistato palloni correndo sempre a testa alta, ha interdetto le linee di passaggio a De Roon e Freuler. Sanchez, insomma, c'è: Pioli è avvisato.