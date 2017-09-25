Labaro Viola

La mezza rivincita di Carlos Sanchez: riserva sì, ma Pioli è avvisato

Carlos Sanchez si prende una...mezza rivincita. Così scrive La Nazione oggi. Il colombiano, chiamato a sostituire un pilastro come Badelj, ha mostrato una buona intesa con Veretout. Non solo: non si è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 12:46
La mezza rivincita di Carlos Sanchez: riserva sì, ma Pioli è avvisato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Sanchez
Atalanta
Condividi

Carlos Sanchez si prende una...mezza rivincita. Così scrive La Nazione oggi. Il colombiano, chiamato a sostituire un pilastro come Badelj, ha mostrato una buona intesa con Veretout. Non solo: non si è fermato un attimo, ha smistato palloni correndo sempre a testa alta, ha interdetto le linee di passaggio a De Roon e Freuler. Sanchez, insomma, c'è: Pioli è avvisato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok