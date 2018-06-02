Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie”

Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto: “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come...

Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto: “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come la famiglia di Davide. Mando un grande abbraccio a tutta la famiglia Astori così come a tutto l’ambiente viola. Dirò sempre grazie a questa squadra e ai tifosi della Fiorentina”.