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Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie”

Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto:  “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 11:28
Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie” - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto:  “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come la famiglia di Davide. Mando un grande abbraccio a tutta la famiglia Astori così come a tutto l’ambiente viola. Dirò sempre grazie a questa squadra e ai tifosi della Fiorentina”.

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