Sanchez messaggio a Firenze: “Mando un abbraccio a tutti,vi dirò sempre grazie”
Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto: “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 11:28
Sanchez giocatore di proprità viola, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio della sua Colombia contro l'Egitto: “Con la scomparsa di Astori, la Fiorentina ha vissuto un momento difficile, così come la famiglia di Davide. Mando un grande abbraccio a tutta la famiglia Astori così come a tutto l’ambiente viola. Dirò sempre grazie a questa squadra e ai tifosi della Fiorentina”.