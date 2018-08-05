Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Cagliari sarebbe vicino a Sanchez e Saponara. Il club sardo è da Gennaio che punta il centrocampista colombiano, Saponara è un’idea mat...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 11:44
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Cagliari sarebbe vicino a Sanchez e Saponara. Il club sardo è da Gennaio che punta il centrocampista colombiano, Saponara è un’idea maturata negli ultimi giorni ma potrebbe concretizzarsi positivamente.