Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Cagliari sarebbe vicino a Sanchez e Saponara. Il club sardo è da Gennaio che punta il centrocampista colombiano, Saponara è un’idea mat...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2018 11:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez

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