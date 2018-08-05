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Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Cagliari sarebbe vicino a Sanchez e Saponara. Il club sardo è da Gennaio che punta il centrocampista colombiano, Saponara è un’idea mat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 11:44
Tuttosport, Sanchez e Saponara verso Cagliari - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Cagliari sarebbe vicino a Sanchez e Saponara. Il club sardo è da Gennaio che punta il centrocampista colombiano, Saponara è un’idea maturata negli ultimi giorni ma potrebbe concretizzarsi positivamente.

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