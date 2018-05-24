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Corriere Dello Sport, Sanchez non resterà a Firenze per lui offerte dalla Cina ma vorrebbe restare in Europa.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport il centrocampista colombiano Carlos Sanchez rientrato dal prestito in terra spagnola all'Espanyol, non rimarrà con la maglia viola addosso. Per lui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 09:16
Corriere Dello Sport, Sanchez non resterà a Firenze per lui offerte dalla Cina ma vorrebbe restare in Europa. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Carlos Sanchez
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport il centrocampista colombiano Carlos Sanchez rientrato dal prestito in terra spagnola all'Espanyol, non rimarrà con la maglia viola addosso. Per lui ci sono già offerte dalla Cina già arrivate nel mercato di Gennaio ma il giocatore starebbe temporeggiando perchè preferirebbe restare in Europa.

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