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Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...

La Fiorentina in questa sessione di mercato si è tanto dedicata anche al cercare di piazzare due giocatori come Cristoforo e Sanchez. Per il primo è stata proposta una soluzione anche al Benevento ed...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 08:46
Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina in questa sessione di mercato si è tanto dedicata anche al cercare di piazzare due giocatori come Cristoforo e Sanchez. Per il primo è stata proposta una soluzione anche al Benevento ed in Spagna ma il tempo ormai stringe, ed il suo trasferimento dovrebbe essere rimandato a Giugno. Per Sanchez si è fatto avanti il Cagliari ma vige la stessa regola: poco tempo.

Dunque, rimarranno entrambi? Solo il tempo darà le risposte...

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