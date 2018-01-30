Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...

La Fiorentina in questa sessione di mercato si è tanto dedicata anche al cercare di piazzare due giocatori come Cristoforo e Sanchez. Per il primo è stata proposta una soluzione anche al Benevento ed...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 08:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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