Mercato in uscita: Cristoforo proposto anche al Benevento. Per Sanchez si fa avanti il Cagliari ma il tempo stringe per entrambi...
La Fiorentina in questa sessione di mercato si è tanto dedicata anche al cercare di piazzare due giocatori come Cristoforo e Sanchez. Per il primo è stata proposta una soluzione anche al Benevento ed...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 08:46
La Fiorentina in questa sessione di mercato si è tanto dedicata anche al cercare di piazzare due giocatori come Cristoforo e Sanchez. Per il primo è stata proposta una soluzione anche al Benevento ed in Spagna ma il tempo ormai stringe, ed il suo trasferimento dovrebbe essere rimandato a Giugno. Per Sanchez si è fatto avanti il Cagliari ma vige la stessa regola: poco tempo.
Dunque, rimarranno entrambi? Solo il tempo darà le risposte...