E' fatta? Corvino avvistato a Milano per chiudere la cessione di Hagi, ma occhio anche a..
Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla del mercato in uscita della Fiorentina. Corvino a Milano sta limando i dettagli per la cessione di Hagi. Le parti stanno cercando un accordo per definire...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2018 12:14
Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla del mercato in uscita della Fiorentina. Corvino a Milano sta limando i dettagli per la cessione di Hagi. Le parti stanno cercando un accordo per definire l’operazione. Si va verso una cessione con una percentuale alla Fiorentina sulla futura vendita del giocatore. Occhio anche a Sanchez: il colombiano è nel mirino di Getafe e Deportivo La Coruna.