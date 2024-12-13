Da Udine, Alexis Sanchez scalpita per recuperare: potrebbe recuperare per la partita contro la Fiorentina

Alexis Sanchez è pronto a tornare e scalda i motori. Come riporta Tuttoudinese, il cileno si è dichiarato convocabile per la prossima sfida bianconeri contro il Napoli. Ma è pronto per giocare in Seri...

Alexis Sanchez è pronto a tornare e scalda i motori. Come riporta Tuttoudinese, il cileno si è dichiarato convocabile per la prossima sfida bianconeri contro il Napoli. Ma è pronto per giocare in Serie A? È questa la domanda che Runjaic assieme allo staff medico si sta ponendo, scrive il portale. Il Nino non gioca una gara ufficiale dagli impegni di Copa America con il Cile e lo stesso tecnico tedesco aveva fissato gennaio come data per il suo rientro in campo ma nelle ultime ore stanno crescendo le possibilità che possa tornare anche prima. E, quindi, potrebbe esserci anche contro la Fiorentina.

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

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