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Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez

Da panchinaro con la Fiorentina a testimonial per la Colombia ai mondiali di Russia 2018. Il capitano dei Cafeteros - Carlos Sanchez - presente nel video di presentazione della sua nazionale, rapprese...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 16:34
Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Da panchinaro con la Fiorentina a testimonial per la Colombia ai mondiali di Russia 2018. Il capitano dei Cafeteros - Carlos Sanchez - presente nel video di presentazione della sua nazionale, rappresenta sicuramente un caso sotto questo punto di vista. Pioli, fino a qui, ha dimostrato di non avere grande fiducia nelle sue qualità: si ricrederà con un cambio di modulo?

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