Da panchinaro in viola a testimonial della Colombia per i mondiali: lo strano caso Sanchez
Da panchinaro con la Fiorentina a testimonial per la Colombia ai mondiali di Russia 2018. Il capitano dei Cafeteros - Carlos Sanchez - presente nel video di presentazione della sua nazionale, rapprese...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 16:34
Da panchinaro con la Fiorentina a testimonial per la Colombia ai mondiali di Russia 2018. Il capitano dei Cafeteros - Carlos Sanchez - presente nel video di presentazione della sua nazionale, rappresenta sicuramente un caso sotto questo punto di vista. Pioli, fino a qui, ha dimostrato di non avere grande fiducia nelle sue qualità: si ricrederà con un cambio di modulo?