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TuttoSport, offerta di 4mln per Sanchez dal West Ham. Cagliari e WBA alla finestra...

Come riportato nell’edizione di TuttoSport, il centrocampista colombiano Carlos Sanchez, in partenza dalla Fiorentina, interessa a West Bromich Albion, Cagliari ma soprattutto West Ham che, secondo le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 10:20
TuttoSport, offerta di 4mln per Sanchez dal West Ham. Cagliari e WBA alla finestra... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato nell’edizione di TuttoSport, il centrocampista colombiano Carlos Sanchez, in partenza dalla Fiorentina, interessa a West Bromich Albion, Cagliari ma soprattutto West Ham che, secondo le indiscrezioni del quotidiano torinese l’offerta ammonterebbe a 4mln di sterline.

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