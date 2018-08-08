TuttoSport, offerta di 4mln per Sanchez dal West Ham. Cagliari e WBA alla finestra...
Come riportato nell’edizione di TuttoSport, il centrocampista colombiano Carlos Sanchez, in partenza dalla Fiorentina, interessa a West Bromich Albion, Cagliari ma soprattutto West Ham che, secondo le...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 10:20
Come riportato nell’edizione di TuttoSport, il centrocampista colombiano Carlos Sanchez, in partenza dalla Fiorentina, interessa a West Bromich Albion, Cagliari ma soprattutto West Ham che, secondo le indiscrezioni del quotidiano torinese l’offerta ammonterebbe a 4mln di sterline.