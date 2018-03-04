Carlos Sanchez avvisato in campo di morte Astori, si accascia ed ha un malore
Alla fine di Levante - Espanyol Carlos Sanchez è stato avvisato della morte di Davide Astori. Il calciatore colombiano si è accasciato per terra ed è stato colto da malore, soccorso e portato fuori da...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 16:02
Alla fine di Levante - Espanyol Carlos Sanchez è stato avvisato della morte di Davide Astori. Il calciatore colombiano si è accasciato per terra ed è stato colto da malore, soccorso e portato fuori dal campo dai medici. A fine partita il capitano dell'Espanyol ha dichiarato: "Carlos è sconvolto, abbiamo cercato di farlo sentire meglio, ma è molto difficile. Non possiamo fare nulla, tranne fargli le nostre condoglianze". Sanchez raggiungerà Firenze per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina.