Carlos Sanchez avvisato in campo di morte Astori, si accascia ed ha un malore

Alla fine di Levante - Espanyol Carlos Sanchez è stato avvisato della morte di Davide Astori. Il calciatore colombiano si è accasciato per terra ed è stato colto da malore, soccorso e portato fuori da...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 16:02

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