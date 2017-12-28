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Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina...

Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj inve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 10:42
Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj invece è il maratoneta del centrocampo viola e le sue assenze pesano sulle prestazioni dell’intera squadra. Un messaggio anche alla società, perché il suo contratto è in scadenza e  su di lui ci sono diverse squadre italiane.

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