Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina...
Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj inve...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 10:42
Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj invece è il maratoneta del centrocampo viola e le sue assenze pesano sulle prestazioni dell’intera squadra. Un messaggio anche alla società, perché il suo contratto è in scadenza e su di lui ci sono diverse squadre italiane.