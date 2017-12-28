Pioli, Badelj è insostituibile: quanta differenza con Sanchez. Ora rinnovo o addio alla Fiorentina...

Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj inve...

Il Qs oggi in edicola parla anche dell’importanza nel centrocampo viola di Milan Badelj. Il croato è stato sostituito in Coppa Italia da Sanchez che però non ha convinto in mezzo al campo. Badelj invece è il maratoneta del centrocampo viola e le sue assenze pesano sulle prestazioni dell’intera squadra. Un messaggio anche alla società, perché il suo contratto è in scadenza e su di lui ci sono diverse squadre italiane.