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Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia

Sorridono i due viola sudamericani con le loro nazionali. Colombia e Argentina sono al mondiale senza dover passare dai play off

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 03:34
Carlos Sanchez da titolare trascina la Colombia al Mondiale. Messi porta anche Pezzella in Russia -
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Notte felice per i giocatori della Fiorentina sudamericani. Infatti sia Carlos Sanchez che German Pezzella si sono guadagnati il pass per il mondiale in Russia del prossimo giugno. Sanchez ha giocato titolare da difensore centrale nella sfida contro il Perù pareggiata 1-1 ma che ha permesso ugualmente alla nazionale colombiana di guadagnarsi il pass per il mondiale.

Destino simile per Pezzella, il centrale non ha giocato nella sfida tra Argentina ed Ecuador che ha visto uno straordinario Lionel Messi rimontare l'iniziale svantaggio con una tripletta. Qualificazione al mondiale guadagnata quindi anche per German Pezzella.

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