Sanchez: "Contento di essere qui, vittoria importante. La mia maglia celebrativa..."
Le dichiarazioni di Carlos Sanchez dopo la vittoria con il Bologna...
Al termine della vittoria in casa contro il Bologna ha parlato Carlos Sanchez. Queste le sue dichiarazioni:
"La vittoria di oggi è molto importante, dobbiamo proseguire così. Siamo sulla strada buona almeno per provare ad arrivare in Europa League. Il mio futuro in difesa? Io mi metto sempre a disposizione dell'allenatore e della squadra, non mi cambia nulla giocare a destra, a sinistra o al centro. Il mio futuro? Io voglio continuare qui a Firenze, sono felice di essere qua ma di questo se ne occupa il mio procuratore. La maglietta celebrativa? Vengo da un paese povero e sono vicino alle persone che soffrono in questo momento in Colombia per via dell'ennesima inondazione".