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Pioli scontento di Sanchez, la Roca colombiana vuole andare via

“Sanchez non fa felice Pioli” titola questa mattina Repubblica. Il colombiano ha invitato esplicitamente la società a venderlo altrove

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 10:58
Pioli scontento di Sanchez, la Roca colombiana vuole andare via - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
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“Sanchez non fa felice Pioli” titola questa mattina Repubblica. Il colombiano ha invitato esplicitamente la società a venderlo altrove già in questa sessione di mercato, mentre l’allenatore gigliato avrebbe preferito trattenerlo almeno fino a giugno. Tra l’altro, domenica contro la Sampdoria, l’idea era quella di far giocare il colombiano al posto di Veretout. Se però con Sousa Sanchez era sicuro di avere un posto da titolare, ad esempio anche col cambio di ruolo in difesa, adesso la musica è diversa. Ed essendo il capitano della Colombia, la Roca non ha alcuna voglia di rischiare il Mondiale in Russia di quest'estate

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