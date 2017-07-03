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Sanchez dalla Colombia: "Io in Cina? Alla Fiorentina ancora due anni, a Firenze sto benissimo.."

Dalla Colombia parla il centrocampista della Fiorentina Carlos Sanchez. Queste le sue parole sul suo futuro in maglia viola..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 10:32
Sanchez dalla Colombia: "Io in Cina? Alla Fiorentina ancora due anni, a Firenze sto benissimo.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista/difensore della Fiorentina Carlos Sanchez ha parlato per AS Colombia. Questo un estratto delle sue parole per il giornale colombiano: "Sono molto felice in viola, e ho ancora altri due anni di contratto. La Nazionale? Abbiamo due finali e dovremo lottare fino alla fine per conquistare un posto al Mondiale in Russia".

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