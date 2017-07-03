Sanchez dalla Colombia: "Io in Cina? Alla Fiorentina ancora due anni, a Firenze sto benissimo.."

Dalla Colombia parla il centrocampista della Fiorentina Carlos Sanchez. Queste le sue parole sul suo futuro in maglia viola..

Il centrocampista/difensore della Fiorentina Carlos Sanchez ha parlato per AS Colombia. Questo un estratto delle sue parole per il giornale colombiano: "Sono molto felice in viola, e ho ancora altri due anni di contratto. La Nazionale? Abbiamo due finali e dovremo lottare fino alla fine per conquistare un posto al Mondiale in Russia".