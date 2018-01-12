Sanchez: dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente, ma l'offerta...

Dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente per Carlos Sanchez. E’ il Getafe, che secondo Marca avrebbe chiesto informazioni sul giocatore senza tuttavia presentare un’offert...

Dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente per Carlos Sanchez. E’ il Getafe, che secondo Marca avrebbe chiesto informazioni sul giocatore senza tuttavia presentare un’offerta vera e propria al momento. Il colombiano, come è ormai noto da tempo, vuole lasciare Firenze per trovare più spazio in ottica del prossimo Mondiale.