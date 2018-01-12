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Sanchez: dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente, ma l'offerta...

Dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente per Carlos Sanchez. E’ il Getafe, che secondo Marca avrebbe chiesto informazioni sul giocatore senza tuttavia presentare un’offert...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 12:28
Sanchez: dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente, ma l'offerta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Dopo Cagliari e Deportivo la Coruna, si aggiunge un’altra pretendente per Carlos Sanchez. E’ il Getafe, che secondo Marca avrebbe chiesto informazioni sul giocatore senza tuttavia presentare un’offerta vera e propria al momento. Il colombiano, come è ormai noto da tempo, vuole lasciare Firenze per trovare più spazio in ottica del prossimo Mondiale.

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