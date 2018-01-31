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La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...

Su La Gazzetta dello Sport si parla dei due centrocampisti della Fiorentina in esubero, Cristoforo e Sanchez. Dopo tutte le chiacchiere di mercato e le trattative intavolate in questo mese, entrambi i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 09:47
La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sanchez
Cristoforo
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Su La Gazzetta dello Sport si parla dei due centrocampisti della Fiorentina in esubero, Cristoforo e Sanchez. Dopo tutte le chiacchiere di mercato e le trattative intavolate in questo mese, entrambi i sudamericani sembrano essere destinati a rimanere nella rosa viola, nonostante l’arrivo ufficializzato ieri di un altro mediano, Dabo.

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