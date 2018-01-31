La Gazzetta si sbilancia: Cristoforo e Sanchez rimarranno a Firenze. Tutte chiacchere...
Su La Gazzetta dello Sport si parla dei due centrocampisti della Fiorentina in esubero, Cristoforo e Sanchez. Dopo tutte le chiacchiere di mercato e le trattative intavolate in questo mese, entrambi i...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 09:47
Su La Gazzetta dello Sport si parla dei due centrocampisti della Fiorentina in esubero, Cristoforo e Sanchez. Dopo tutte le chiacchiere di mercato e le trattative intavolate in questo mese, entrambi i sudamericani sembrano essere destinati a rimanere nella rosa viola, nonostante l’arrivo ufficializzato ieri di un altro mediano, Dabo.