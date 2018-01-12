Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato di Sanchez..

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato anche del centrocampista viola e connazionale Carlos Sanchez. Queste sono le sue parole a riguardo: “Circa Sanchez credo che sia un giocatore troppo lento per i ritmi della Serie A, ma il commissario tecnico gode di stima nei suoi confronti e credo che lo convocherà ugualmente”.