Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."
Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato di Sanchez..
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 17:21
Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato anche del centrocampista viola e connazionale Carlos Sanchez. Queste sono le sue parole a riguardo: “Circa Sanchez credo che sia un giocatore troppo lento per i ritmi della Serie A, ma il commissario tecnico gode di stima nei suoi confronti e credo che lo convocherà ugualmente”.