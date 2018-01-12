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Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato di Sanchez..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 17:21
Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
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Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex giocatore del Parma Faustino Asprilla. Tra le varie tematiche ha parlato anche del centrocampista viola e connazionale Carlos Sanchez. Queste sono le sue parole a riguardo: “Circa Sanchez credo che sia un giocatore troppo lento per i ritmi della Serie A, ma il commissario tecnico gode di stima nei suoi confronti e credo che lo convocherà ugualmente”.

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