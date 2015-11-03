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Notizie Asprilla Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, il Girona valuta l’esterno 12 milioni di euro”

23 gennaio 2026 09:12

La Fiorentina vuole un altro esterno offensivo. Gazzetta: “Asprilla del Girona è un’idea concreta”

15 gennaio 2026 09:22

Gazzetta: “Fiorentina su Asprilla, ala destra del Girona. Valore di mercato di 12 milioni”

14 gennaio 2026 09:06

TMW: "Proposto alla Fiorentina l'ala destra Asprilla del Girona, nazionale colombiano classe 2003"

13 gennaio 2026 21:51

Asprilla: "Sanchez in patria gode della fiducia del mister, ma è troppo lento per la Serie A.."

12 gennaio 2018 17:21

Ag. Bruno Fernandes: "Corvino voleva lui e Asprilla, a gennaio..."

08 novembre 2016 19:03

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