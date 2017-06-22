Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...

Le sirene cinesi tornano a squillare dalle parti del Franchi, questa volta sono indirizzate al centrocampista colombiano Carlos Sanchez. Non si hanno certezze sul club che ha formulato questo tipo di...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2017 19:54

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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