Offerta importante dalla Cina per Sanchez: Fiorentina disposta a trattare, il colombiano riflette...
Le sirene cinesi tornano a squillare dalle parti del Franchi, questa volta sono indirizzate al centrocampista colombiano Carlos Sanchez. Non si hanno certezze sul club che ha formulato questo tipo di...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 19:54
Le sirene cinesi tornano a squillare dalle parti del Franchi, questa volta sono indirizzate al centrocampista colombiano Carlos Sanchez. Non si hanno certezze sul club che ha formulato questo tipo di offerta, ma si tratta senza dubbio di una cospicua somma per il giocatore della Fiorentina che, in queste ore, sta riflettendo su questa opportunità. I dirigenti Viola sono disposti a trattare la cessione, fonti cinesi confermano la possibilità che la trattativa vada in porto. A diffondere la notizia è TuttoMercatoWeb.