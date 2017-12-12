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"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani...

Su La Nazione questa mattina si parla delle mosse in uscita in vista del mercato invernale. In attesa di valutare la proposta del Cagliari per Maxi Olivera (ai sardi piace anche Sanchez), la trattativ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 09:31
"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Su La Nazione questa mattina si parla delle mosse in uscita in vista del mercato invernale. In attesa di valutare la proposta del Cagliari per Maxi Olivera (ai sardi piace anche Sanchez), la trattativa per Hagi al Pescara potrebbe prendere quota da un momento all’altro.

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