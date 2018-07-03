La Gazzetta Dello Sport, al Cagliari piace Sanchez per il centrocampo. Dopo il Mondiale la decisione

Si parla ancora di Fiorentina su La Gazzetta Dello Sport analizzando il futuro di Carlos Sanchez. Il giocatore è al Mondiale da capitano con la sua Colombia e solo dopo la competizione conoscerà il pr...

Si parla ancora di Fiorentina su La Gazzetta Dello Sport analizzando il futuro di Carlos Sanchez. Il giocatore è al Mondiale da capitano con la sua Colombia e solo dopo la competizione conoscerà il proprio futuro. Il Cagliari tenta di prendere Ekdal ma se l'affare non dovesse andare in porto il centrocampista viola è la prima alternativa. Seguiranno sicuramente sviluppi...