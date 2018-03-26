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Sanchez brilla, l'Espanyol vuole riscattarlo prima del mondiale. Veto Fiorentina: aspettare la Russia per valutare

Come riporta Futbolete.com, le buone prestazioni di Carlos Sanchez - sia nella Liga che con la nazionale - starebbero inducendo l'Espanyol a chiedere il riscatto del giocatore già prima del mondiale....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 11:24
Sanchez brilla, l'Espanyol vuole riscattarlo prima del mondiale. Veto Fiorentina: aspettare la Russia per valutare -
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Come riporta Futbolete.com, le buone prestazioni di Carlos Sanchez - sia nella Liga che con la nazionale - starebbero inducendo l'Espanyol a chiedere il riscatto del giocatore già prima del mondiale. La Fiorentina, tuttavia, si opporrebbe a questo scenario: vuole valutare il colombiano all'opera a Russia 2018, prima di decidere se sia il caso di farlo rientrare in rosa oppure lasciarlo andare.

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