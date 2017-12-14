Bucchioni: "Sanchez? Un disastro, meno male che ci sono Veretout e Badelj"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "È una fortuna che sia rimasto Badelj, perchè come hanno visto tutti che Sanchez è un disastro nell’impostare".Prosegue sul rendimento dei nuovi...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2017 19:06

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