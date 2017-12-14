Bucchioni: "Sanchez? Un disastro, meno male che ci sono Veretout e Badelj"
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "È una fortuna che sia rimasto Badelj, perchè come hanno visto tutti che Sanchez è un disastro nell’impostare".Prosegue sul rendimento dei nuovi...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 19:06
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "È una fortuna che sia rimasto Badelj, perchè come hanno visto tutti che Sanchez è un disastro nell’impostare".
Prosegue sul rendimento dei nuovi innesti: "Veretout non saprà impostare benissimo ma con la sua fisicità e le sue caratteristiche è riuscito ad adattarsi molto bene al calcio italiano. Lui e Pezzella sono sicuramente le sorprese del mercato".