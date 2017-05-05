L'Aston Villa conferma, Carlos Sanchez è completamente un giocatore della Fiorentina. Riscatto effettuato

Il colombiano ha giocato le partite necessarie per far scattere l'opzione del riscatto obbligatorio. Così Sanchez è diventato tutto della Fiorentina

L'allenatore dell’Aston Villa Steve Bruce ha confermato il trasferimento a titolo definitivo di Carlos Sanchez alla Fiorentina. Il giocatore viola infatti ha giocato le gare necessarie affinché scattasse l’opzione di acquisto definitivo. Quindi adesso il centrocampista colombiano è un giocatore viola a tutti gli effetti.