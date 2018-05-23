UFFICIALE: Sanchez torna in viola. Ma... Ecco tutti gli scenari
Sanchez è pronto a tornare in viola in quanto è stato reso noto dall'Espanyol con un comunicato che non intende riscattare il centrocampista colombiano. Sanchez sarà al mondiale con la sua nazionale e...
Sanchez è pronto a tornare in viola in quanto è stato reso noto dall'Espanyol con un comunicato che non intende riscattare il centrocampista colombiano. Sanchez sarà al mondiale con la sua nazionale e poi penserà al suo futuro. Difficilmente resterà in viola. Una soluzione probabilmente verrà trovata dopo il mondiale che la viola si augura giochi da protagonista per fare salire il prezzo. Resta in piedi la pista che porta alla Cina. Tuttavia, il giocatore vorrebbe un calcio più nobile e starebbe cercando nuovamente una squadra in Spagna.
Lorenzo Bigiotti