UFFICIALE: Sanchez torna in viola. Ma... Ecco tutti gli scenari

Sanchez è pronto a tornare in viola in quanto è stato reso noto dall'Espanyol con un comunicato che non intende riscattare il centrocampista colombiano. Sanchez sarà al mondiale con la sua nazionale e...

A cura di Redazione Labaroviola 23 maggio 2018 15:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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