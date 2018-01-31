Sanchez si presenta ai nuovi tifosi: "Contento di essere qui, ci vediamo in campo"
Carlos Sanchez, ceduto dalla Fiorentina in prestito all'Espanyol, si è presentato ai nuovi tifosi: "Hola pericos. Sono molto contento di essere qui e spero di potervi conoscere presto in campo. Un for...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:56
Carlos Sanchez, ceduto dalla Fiorentina in prestito all'Espanyol, si è presentato ai nuovi tifosi: "Hola pericos. Sono molto contento di essere qui e spero di potervi conoscere presto in campo. Un forte abbraccio".