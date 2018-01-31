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Sanchez si presenta ai nuovi tifosi: "Contento di essere qui, ci vediamo in campo"

Carlos Sanchez, ceduto dalla Fiorentina in prestito all'Espanyol, si è presentato ai nuovi tifosi: "Hola pericos. Sono molto contento di essere qui e spero di potervi conoscere presto in campo. Un for...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:56
Sanchez si presenta ai nuovi tifosi: "Contento di essere qui, ci vediamo in campo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Carlos Sanchez, ceduto dalla Fiorentina in prestito all'Espanyol, si è presentato ai nuovi tifosi: "Hola pericos. Sono molto contento di essere qui e spero di potervi conoscere presto in campo. Un forte abbraccio".

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