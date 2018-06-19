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La Nazione, oggi esordio per Sanchez con la sua Colombia. In arrivo altra plusvalenza per Corvino?

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, oggi la Colombia farà l'esordio Mondiale capitanata da Carlos Sanchez centrocampista viola rientrante dal prestito all'Espanyol. Salvo imprevisti al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 09:32
La Nazione, oggi esordio per Sanchez con la sua Colombia. In arrivo altra plusvalenza per Corvino? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, oggi la Colombia farà l'esordio Mondiale capitanata da Carlos Sanchez centrocampista viola rientrante dal prestito all'Espanyol. Salvo imprevisti al termine della competizione Mondiale andrà in Cina poichè Pioli pare non lo ritenga pedina utile per la stagione. Il giocatore fu pagato 3 nel 2017 e con ogni probabilità verrà ceduto per 5 realizzando una nuova plusvalenza.

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