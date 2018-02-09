Sanchez: "Ho ancora un anno con la Fiorentina, ma vorrei restare all'Espanyol. Se non mi fanno problemi..."
Carlos Sanchez ha parlato al media ufficiale dell'Espanyol del suo futuro:"Ho ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma se tutto andrà bene e le condizioni saranno favorevoli per la Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 16:08
Carlos Sanchez ha parlato al media ufficiale dell'Espanyol del suo futuro:"Ho ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma se tutto andrà bene e le condizioni saranno favorevoli per la Fiorentina, per l'Espanyol e per me, non avrei problemi a restare. La gara contro il Barcellona? Mi sono sentito bene, è stata una grande partita. Ora siamo concentrati per cercare di battere il Celta Vigo".