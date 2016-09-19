Report: Sanchez ok, guaio muscolare per Astori. Le terapie...

Il difensore ha già iniziato le cure del caso

Report medico dopo la gara di ieri: ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina. "La Fiorentina comunica di aver sottoposto ad accertamenti Carlos Sanchez e Davide Astori. Le indagini effettuate sull’atleta Carlos Sanchez, in seguito al trauma cranico occorso al termine della gara di ieri, hanno escluso qualunque tipo di problematica e pertanto l’atleta sarà regolarmente a disposizione. Gli esami radiologici effettuati su Davide Astori hanno, invece, evidenziato una elongazione del muscolo soleo già sede di recente trauma contusivo occorso nella gara di Europa League contro il Paok Salonicco. L’atleta ha già iniziato le terapie del caso. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".