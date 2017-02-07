Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
La situazione disciplinare in casa viola...
A cura di Gabriele Caldieron
07 febbraio 2017 22:38
Dopo la bastonata rimediata a Roma è questa la nuova situazione disciplinare. Sanchez sarà squalificato, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez salgono a 3 ammonizioni. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SANCHEZ: 5 (squalificato)
KALINIC, SALCEDO, ASTORI: 5 (già scontata la squalifica)
BERNARDESCHI, VECINO: 4 (diffidati)
OLIVERA, MILIC, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 60
Gabriele Caldieron