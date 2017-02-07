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Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

La situazione disciplinare in casa viola...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
07 febbraio 2017 22:38
Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la bastonata rimediata a Roma è questa la nuova situazione disciplinare. Sanchez sarà squalificato, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez salgono a 3 ammonizioni. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SANCHEZ: 5 (squalificato)
KALINIC, SALCEDO, ASTORI: 5 (già scontata la squalifica)
BERNARDESCHI, VECINO: 4 (diffidati)
OLIVERA, MILIC, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 60
Gabriele Caldieron

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