Sanchez salta l'Udinese, Borja e Gonzalo salgono a 3. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

La situazione disciplinare in casa viola...

Dopo la bastonata rimediata a Roma è questa la nuova situazione disciplinare. Sanchez sarà squalificato, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez salgono a 3 ammonizioni. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 9 (diffidato)

BADELJ: 7

SANCHEZ: 5 (squalificato)

KALINIC, SALCEDO, ASTORI: 5 (già scontata la squalifica)

BERNARDESCHI, VECINO: 4 (diffidati)

OLIVERA, MILIC, BORJA VALERO, GONZALO: 3

DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1

Totale: 60

Gabriele Caldieron