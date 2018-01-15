Sanchez, domenica l’ultima partita in Serie A. Lo aspetta la Spagna. Le offerte...

Corvino aspetta offerte per il centrocampista Carlos Sanchez. In vista della gara di domenica a Marassi contro la Sampdoria, Pioli dovrà studiare una soluzione per sostituire lo squalificato Veretout ...

Corvino aspetta offerte per il centrocampista Carlos Sanchez. In vista della gara di domenica a Marassi contro la Sampdoria, Pioli dovrà studiare una soluzione per sostituire lo squalificato Veretout e al di là della voglia di andarsene, Sanchez sarebbe un serio candidato a una maglia da titolare.

Anche per questo il dg viola non ha fretta, lasciando al procuratore del colombiano il compito di trovare la squadra giusta (fino ad ora sono filtrati interessi di Deportivo La Coruna e Getafe). Tra i possibili sostituti il nome in cima alle preferenze resta quello del ceco Tomas Soucek, ventiduenne mediano dello Slavia Praga: si parla di un’operazione da circa 3 milioni, ma i cechi vorrebbero alzare la posta.