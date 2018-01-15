Sul profilo della Fiorentina una foto "strana", con un giocatore di football. La spiegazione...

La Fiorentina ha voluto fare i complimenti con la squadra di football americano Vikings - accomunata ai gigliati dal colore viola della propria maglia - per la vittoria ottenuta all'ultimo minuto in ...

La Fiorentina ha voluto fare i complimenti con la squadra di football americano Vikings - accomunata ai gigliati dal colore viola della propria maglia - per la vittoria ottenuta all'ultimo minuto in semifinale di NFC contro New Orleans. I padroni di casa, che a febbraio ospiteranno il Super Bowl, hanno ribaltato una partita già persa con i Saints, a tempo scaduto. E lo stadio ha esultato sulle note di Purple Rain. Domenica la finale contro Philadelphia. Ecco il motivo della foto pubblicata sul profilo della Fiorentina, che riporta un giocatore di football dei Vikings con scritto: "Well done guys! GO PURPLE!!"