Sky Sport, dalla Cina offrono 7 milioni per Carlos Sanchez che chiede un grande ingaggio. Cessione possibile
La Fiorentina potrebbe mettere a segno un'importante plusvalenza di mercato. Carlos Sanchez interessa in Cina. Nelle casse viola 7 milioni?
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 01:46
Secondo quanto riportato da Sky Sport Carlos Sanchez della Fiorentina avrebbe ricevuto una grande offerta dalla Cina. Un'offerta di 7 milioni per il club viola che in questo modo metterebbe a segno una grande plusvalenza. Il calciatore colombiano chiede per accettare l'offerta un grande ingaggio. La trattativa può andare a buon fine.